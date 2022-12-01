Epiq Plače

Plače Epiq se gibljejo od $41,392 skupnega letnega nadomestila za Pravno na spodnjem koncu do $203,859 za Trženje na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Epiq . Zadnja posodobitev: 11/20/2025