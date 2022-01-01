Imenik podjetij
Epic Games
Epic Games Plače

Plače Epic Games se gibljejo od $52,260 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $445,000 za Vodja produktov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Epic Games. Zadnja posodobitev: 11/20/2025

Programski inženir
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir video iger

Vodja produktov
L3 $184K
L5 $445K
Trženje
Median $180K

Vodja programskega inženirstva
Median $400K
Vodja projektov
Median $205K
Arhitekt rešitev
Median $238K
Računovodja
$76.4K
Poslovni analitik
$191K
Vodja podatkovne znanosti
$288K
Podatkovni znanstvenik
$161K
Finančni analitik
$281K
Človeški viri
$88K
Informacijski tehnolog (IT)
$67.6K
Trženjske operacije
$147K
Oblikovalec produktov
$68.6K
Vodja oblikovanja produktov
$193K
Vodja programov
$151K
Kadrovik
$77.4K
Prodaja
$52.3K
Analitik kibernetske varnosti
$80.6K
Vodja tehničnih programov
$166K
Zaupanje in varnost
$137K
Razpored pridobivanja

20%

LETO 1

20%

LETO 2

20%

LETO 3

20%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
Options

Pri Epic Games so Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 4th-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Epic Games je Vodja produktov at the L5 level z letnim skupnim plačilom $445,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Epic Games je $166,165.

Drugi viri

