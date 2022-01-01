Plače Epic Games se gibljejo od $52,260 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $445,000 za Vodja produktov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Epic Games. Zadnja posodobitev: 11/20/2025
What do Product Managers even do?
Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.
20%
LETO 1
20%
LETO 2
20%
LETO 3
20%
LETO 4
20%
LETO 5
Pri Epic Games so Options predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:
20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 2nd-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 3rd-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 4th-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 5th-LETO (20.00% letno)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epic-games/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.