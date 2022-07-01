Imenik podjetij
EPI-USE Labs
EPI-USE Labs Plače

Plače EPI-USE Labs se gibljejo od $127,400 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $190,045 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri EPI-USE Labs. Zadnja posodobitev: 11/20/2025

Programski inženir
$127K
Arhitekt rešitev
$190K
Najbolje plačana pozicija pri EPI-USE Labs je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $190,045. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri EPI-USE Labs je $158,723.

Drugi viri

