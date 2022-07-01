EPI-USE Labs Plače

Plače EPI-USE Labs se gibljejo od $127,400 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $190,045 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri EPI-USE Labs . Zadnja posodobitev: 11/20/2025