Imenik podjetij
Enfusion
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Enfusion Plače

Plače Enfusion se gibljejo od $50,113 skupnega letnega nadomestila za Vodja projekta na spodnjem koncu do $120,750 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Enfusion. Zadnja posodobitev: 9/7/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $121K

Full-Stack programski inženir

Računovodja
$116K
Poslovni analitik
$90.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Informacijski tehnolog (IT)
$61K
Vodja projekta
$50.1K
Vodja tehniškega programa
$78.4K
Tehnični pisatelj
$67.3K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Enfusion je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $120,750. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Enfusion je $78,390.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Enfusion

Povezana podjetja

  • Klarna
  • Vanguard
  • Tower Research Capital
  • The D. E. Shaw Group
  • InComm Payments
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri