Programski inženir nadomestilo in Romania pri Endava se giblje od RON 91.1K na year za Software Engineer do RON 356K na year za Principal Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Romania znaša skupaj RON 114K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Endava. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
