Imenik podjetij
Endava
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Endava Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in Romania pri Endava se giblje od RON 91.1K na year za Software Engineer do RON 356K na year za Principal Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Romania znaša skupaj RON 114K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Endava. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer
(Začetna stopnja)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

RON 714K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Endava?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Frontend programski inženir

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

DevOps inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Endava in Romania znaša letno skupno plačilo RON 356,460. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Endava za vlogo Programski inženir in Romania je RON 113,870.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Endava

Povezana podjetja

  • FDM Group
  • Kainos
  • CI&T
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri