Emumba
Emumba Plače

Plače Emumba se gibljejo od $3,398 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $6,464 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Emumba. Zadnja posodobitev: 11/21/2025

Programski inženir
Median $6.5K
Človeški viri
$3.4K
Najbolje plačana pozicija pri Emumba je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $6,464. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Emumba je $4,931.

