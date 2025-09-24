Imenik podjetij
Programski inženir nadomestilo in United States pri Elsevier se giblje od $89.6K na year za Software Engineer 1 do $148K na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $110K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Elsevier. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer 1
(Začetna stopnja)
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri Elsevier?

Vključeni nazivi

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Elsevier in United States znaša letno skupno plačilo $175,700. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Elsevier za vlogo Programski inženir in United States je $110,000.

Drugi viri