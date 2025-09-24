Programski inženir nadomestilo in United States pri Elsevier se giblje od $89.6K na year za Software Engineer 1 do $148K na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $110K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Elsevier. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
