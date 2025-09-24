Imenik podjetij
Elsevier
Mediana Oblikovalec izdelkov nadomestila in United States pri Elsevier znaša skupaj $91K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Elsevier. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Elsevier
UX Designer
Washington, DC
Skupaj na leto
$91K
Raven
Product Designer 2
Osnovna plača
$86K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Elsevier?

$160K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec izdelkov pri Elsevier in United States znaša letno skupno plačilo $145,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Elsevier za vlogo Oblikovalec izdelkov in United States je $87,000.

Drugi viri