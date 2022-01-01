Imenik podjetij
Ellucian
Ellucian Plače

Plače Ellucian se gibljejo od $35,930 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $151,443 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Ellucian. Zadnja posodobitev: 9/4/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $100K

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
Median $98K
Poslovni analitik
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Vodja projekta
$104K
Prodaja
$151K
Vodja programskega inženiringa
$41.1K
Pogosta vprašanja

El puesto mejor pagado reportado en Ellucian es Prodaja at the Common Range Average level con una compensación total anual de $151,443. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ellucian es $99,000.

