Elevate K-12
Elevate K-12 Poslovni analitik Plače

Povprečno Poslovni analitik skupno nadomestilo in India pri Elevate K-12 se giblje od ₹1.96M do ₹2.74M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Elevate K-12. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$24.2K - $29.3K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$22.3K$24.2K$29.3K$31.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Elevate K-12?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni analitik pri Elevate K-12 in India znaša letno skupno plačilo ₹2,738,952. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Elevate K-12 za vlogo Poslovni analitik in India je ₹1,959,768.

