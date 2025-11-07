Imenik podjetij
Electronic Arts
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Oblikovalec produktov Stopnja

Product Designer II

Stopnje pri Electronic Arts

Primerjaj stopnje
  1. Associate Product Designer
  2. Product Designer I
  3. Product Designer II
    4. Prikaži 4 Več stopenj
Povprečje Letno Skupna plača
CA$74,175
Osnovna plača
CA$94,812
Delniški paket ()
CA$2,882
Bonus
CA$5,929
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Najnovejši vnosi plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Electronic Arts

Povezana podjetja

  • Take-Two Interactive Software
  • Activision
  • Zynga
  • Nintendo
  • AppLovin
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri