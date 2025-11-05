Imenik podjetij
Mediana Strojni inženir nadomestila in Greater Paris Area pri EDF FR znaša skupaj €42.6K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete EDF FR. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Skupaj na leto
€42.6K
Raven
L3
Osnovna plača
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.5K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
5 Leta
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri EDF FR in Greater Paris Area znaša letno skupno plačilo €43,378. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri EDF FR za vlogo Strojni inženir in Greater Paris Area je €42,550.

