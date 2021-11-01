Imenik podjetij
ECS
ECS Plače

Plače ECS se gibljejo od $7,236 skupnega letnega nadomestila za Strojni inženir na spodnjem koncu do $226,125 za Vodja tehniškega programa na zgornjem koncu. Zadnja posodobitev: 9/6/2025

$160K

Programski inženir
Median $140K

Inženir podatkov

Analitik kibernetske varnosti
Median $85K
Poslovni analitik
$141K

Vodja podatkovne znanosti
$151K
Informacijski tehnolog (IT)
$89.6K
Trženje
$102K
Strojni inženir
$7.2K
Vodja programa
$118K
Vodja projekta
$64.7K
Arhitekt rešitev
$181K
Vodja tehniškega programa
$226K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri ECS je Vodja tehniškega programa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $226,125. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ECS je $117,600.

