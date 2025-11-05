Imenik podjetij
EcoVadis Programski inženir Plače v Greater Barcelona Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Barcelona Area pri EcoVadis znaša skupaj €60.4K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete EcoVadis. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
EcoVadis
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Skupaj na leto
€60.4K
Raven
Senior
Osnovna plača
€56.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.8K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri EcoVadis?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri EcoVadis in Greater Barcelona Area znaša letno skupno plačilo €72,909. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri EcoVadis za vlogo Programski inženir in Greater Barcelona Area je €60,599.

