Duetto Plače

Plače Duetto se gibljejo od $153,022 skupnega letnega nadomestila za Vodja programskega inženirstva na spodnjem koncu do $275,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Duetto . Zadnja posodobitev: 11/23/2025