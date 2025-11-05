Imenik podjetij
Duck Creek Technologies Vodja programskega inženirstva Plače v New York City Area

Mediana Vodja programskega inženirstva nadomestila in New York City Area pri Duck Creek Technologies znaša skupaj $220K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Duck Creek Technologies. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Skupaj na leto
$220K
Raven
-
Osnovna plača
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Leta v podjetju
17 Leta
Leta izkušenj
17 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Duck Creek Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Duck Creek Technologies in New York City Area znaša letno skupno plačilo $227,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Duck Creek Technologies za vlogo Vodja programskega inženirstva in New York City Area je $220,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Duck Creek Technologies

