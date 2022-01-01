Plače Dublin City University se gibljejo od $60,770 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $84,103 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Dublin City University. Zadnja posodobitev: 11/23/2025
Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dublin-city-university/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.