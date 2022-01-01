Imenik podjetij
Dublin City University
Dublin City University Plače

Plače Dublin City University se gibljejo od $60,770 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $84,103 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Dublin City University. Zadnja posodobitev: 11/23/2025

Podatkovni znanstvenik
$84.1K
Programski inženir
$60.8K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Dublin City University je Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $84,103. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Dublin City University je $72,436.

