Adresár Spoločností
DSTA
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

DSTA Platy

Platový rozsah DSTA sa pohybuje od $60,214 v celkovej kompenzácii ročne pre Znanstvenik podatkov na spodnom konci do $156,800 pre Vodja projekta na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov DSTA. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $75K

Polno-stack programski inženir

Znanstvenik podatkov
$60.2K
Strojni inženir
$73.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Vodja programa
$127K
Vodja projekta
$157K
Analitik kibernetske varnosti
$81.9K
Vodja razvoja programske opreme
$111K
Tehnični vodja programa
$124K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at DSTA is Vodja projekta at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $156,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DSTA is $96,527.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre DSTA

Súvisiace spoločnosti

  • Netflix
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje