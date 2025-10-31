Programski inženir nadomestilo in United States pri DRW se giblje od $203K na year za L2 do $387K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $259K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete DRW. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
Nobena plača ni bila najdena
