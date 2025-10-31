Imenik podjetij
DRW
DRW Podatkovni znanstvenik Plače

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in United Kingdom pri DRW znaša skupaj £152K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete DRW. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Mediani paket
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Skupaj na leto
£152K
Raven
L1
Osnovna plača
£152K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
0 Leta
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri DRW in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £247,598. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri DRW za vlogo Podatkovni znanstvenik in United Kingdom je £119,156.

