Mediana Tehnični pisatelj nadomestila in India pri Druva znaša skupaj ₹2.5M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Druva. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Mediani paket
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Skupaj na leto
₹2.5M
Raven
Staff Technical Writer
Osnovna plača
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
11 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Tehnični pisatelj pri Druva in India znaša letno skupno plačilo ₹4,497,794. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Druva za vlogo Tehnični pisatelj in India je ₹2,534,224.

