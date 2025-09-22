Programski inženir nadomestilo in India pri Druva se giblje od ₹2.59M na year za Staff Software Engineer do ₹6.68M na year za Principal Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹4.59M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Druva. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
Nobena plača ni bila najdena
