Imenik podjetij
Druva
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Druva Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in India pri Druva se giblje od ₹2.59M na year za Staff Software Engineer do ₹6.68M na year za Principal Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹4.59M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Druva. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer
(Začetna stopnja)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Prikaži 2 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

₹13.95M

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Druva?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Backend programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at Druva in India sits at a yearly total compensation of ₹7,183,110. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Druva for the Programski inženir role in India is ₹4,075,959.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Druva

Povezana podjetja

  • Tavant
  • Forescout
  • Arcesium
  • InvestCloud
  • DataCamp
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri