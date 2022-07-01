Drawbridge Plače

Plače Drawbridge se gibljejo od $160,800 skupnega letnega nadomestila za Informacijski tehnolog (IT) na spodnjem koncu do $174,125 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Drawbridge . Zadnja posodobitev: 11/19/2025