Drata Plače

Plače Drata se gibljejo od $101,584 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $242,676 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Drata. Zadnja posodobitev: 9/9/2025

$160K

Človeški viri
$188K
Trženje
$173K
Oblikovalec izdelkov
$139K

Vodja projekta
$140K
Prodaja
$102K
Programski inženir
$243K
Pogosta vprašanja

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Drata ialah Programski inženir at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $242,676. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Drata ialah $156,770.

