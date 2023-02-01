Adresár Spoločností
Draper
Draper Platy

Platový rozsah Draper sa pohybuje od $94,525 v celkovej kompenzácii ročne pre Elektro inženir na spodnom konci do $139,300 pre Vodja programa na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Draper. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $125K
Strojni inženir
Median $110K
Strojni inženir
Median $125K

Elektro inženir
$94.5K
Vodja programa
$139K
Analitik kibernetske varnosti
$129K
Často kladené otázky

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Draper هو Vodja programa at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $139,300. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Draper هو $125,000.

