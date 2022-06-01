Adresár Spoločností
Dragos
Dragos Platy

Platový rozsah Dragos sa pohybuje od $96,900 v celkovej kompenzácii ročne pre Človeški viri na spodnom konci do $348,250 pre Arhitekt rešitev na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Dragos. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $195K
Človeški viri
$96.9K
Oblikovalec izdelkov
$215K

Analitik kibernetske varnosti
$181K
Vodja razvoja programske opreme
$223K
Arhitekt rešitev
$348K
Často kladené otázky

El rol més ben pagat informat a Dragos és Arhitekt rešitev at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $348,250. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Dragos és de $204,960.

