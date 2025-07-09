Adresár Spoločností
Drager
Drager Platy

Platový rozsah Drager sa pohybuje od $51,270 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja projekta na spodnom konci do $168,840 pre Vodja izdelka na hornom konci.

$160K

Strojni inženir
$123K
Vodja izdelka
$169K
Vodja projekta
$51.3K

Prodaja
$88.6K
Razvijalec programske opreme
$86.4K

Polno-stack programski inženir

Vodja razvoja programske opreme
$90.8K
Arhitekt rešitev
$106K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Drager is Vodja izdelka at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $168,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Drager is $90,847.

