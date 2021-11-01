Adresár Spoločností
DPR Construction
DPR Construction Platy

Platový rozsah DPR Construction sa pohybuje od $113,430 v celkovej kompenzácii ročne pre Prodajni inženir na spodnom konci do $183,600 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov DPR Construction. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Vodja projekta
Median $156K
Gradbeni inženir
Median $114K

Gradbeni inženir

Poslovni analitik
$171K

Analitik podatkov
$117K
Vodja izdelka
$184K
Vodja programa
$168K
Prodajni inženir
$113K
Tehnični vodja programa
$131K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v DPR Construction je Vodja izdelka at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $183,600. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v DPR Construction je $143,371.

