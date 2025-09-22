Imenik podjetij
DP World
Mediana Vodja programskega inženiringa nadomestila in India pri DP World znaša skupaj ₹8.17M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete DP World. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Mediani paket
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹8.17M
Raven
-
Osnovna plača
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹1.29M
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
12 Leta
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Vodja programskega inženiringa tại DP World in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹10,812,636. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại DP World cho vị trí Vodja programskega inženiringa in India là ₹6,871,484.

