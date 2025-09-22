Programski inženir nadomestilo in India pri DP World se giblje od ₹2.21M na year za SDE do ₹4.97M na year za Group SDE 2. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹4.08M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete DP World. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
