Mediana Vodja izdelkov nadomestila in India pri DP World znaša skupaj ₹6.78M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete DP World. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Mediani paket
company icon
DP World
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹6.78M
Raven
Senior
Osnovna plača
₹5.78M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹997K
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Pogosta vprašanja

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Vodja izdelkov ve společnosti DP World in India představuje roční celkovou odměnu ₹11,170,115. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti DP World pro pozici Vodja izdelkov in India je ₹6,543,810.

