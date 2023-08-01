Adresár Spoločností
DP World
DP World Platy

Platový rozsah DP World sa pohybuje od $22,984 v celkovej kompenzácii ročne pre Operacije službe za stranke na spodnom konci do $108,463 pre Tehnični vodja programa na hornom konci. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Inženir zagotavljanja kakovosti (QA)

Vodja izdelka
Median $77.8K
Vodja razvoja programske opreme
Median $78.9K

Operacije službe za stranke
$23K
Analitik podatkov
$46.6K
Industrijski oblikovalec
$81.6K
Informacijski tehnolog (IT)
$37.3K
Tehnični vodja programa
$108K
Tehnični pisec
$41.4K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at DP World is Tehnični vodja programa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $108,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World is $51,808.

