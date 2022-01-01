Adresár Spoločností
Doximity Platy

Platový rozsah Doximity sa pohybuje od $120,000 v celkovej kompenzácii ročne pre Trženje na spodnom konci do $299,000 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Doximity. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $210K

Polno-stack programski inženir

Trženje
Median $120K
Vodja izdelka
Median $299K

Znanstvenik podatkov
Median $125K
Razvoj poslovanja
$124K
Analitik podatkov
$219K
Oblikovalec izdelkov
$225K
Prodaja
$225K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Doximity podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Kõrgeima palgaga roll Doximity on Vodja izdelka aastase kogukompensatsiooniga $299,000. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Doximity mediaan aastane kogukompensatsioon on $214,550.

