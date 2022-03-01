Adresár Spoločností
Dow
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Dow Platy

Platový rozsah Dow sa pohybuje od $34,354 v celkovej kompenzácii ročne pre Oblikovalec izdelkov na spodnom konci do $417,900 pre Finančni analitik na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Dow. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $103K

Raziskovalni znanstvenik

Strojni inženir
Median $125K

Proizvodni inženir

Kemijski inženir
Median $104K

Raziskovalni inženir

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Znanstvenik podatkov
Median $164K
Računovodja
$72.6K
Biomedicinski inženir
$107K
Poslovni analitik
$103K
Razvoj podjetja
$95.7K
Analitik podatkov
$45.3K
Vodja znanosti podatkov
$164K
Elektro inženir
$111K
Finančni analitik
$418K
Strojni inženir
$130K
Informacijski tehnolog (IT)
$80.4K
Inženir materialov
$139K
Oblikovalec izdelkov
$34.4K
Vodja izdelka
$279K
Vodja projekta
$116K
Prodaja
$80.6K
Arhitekt rešitev
$209K
Tehnični vodja programa
$61.1K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at Dow is Finančni analitik at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $417,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dow is $107,460.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Dow

Súvisiace spoločnosti

  • Allscripts
  • Visa
  • HPE
  • Northrop Grumman
  • Oliver Wyman
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje