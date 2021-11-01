Adresár Spoločností
DoubleVerify
DoubleVerify Platy

Platový rozsah DoubleVerify sa pohybuje od $67,609 v celkovej kompenzácii ročne pre Poslovni analitik na spodnom konci do $340,290 pre Tehnični vodja programa na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov DoubleVerify. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $208K
Vodja izdelka
Median $170K
Vodja razvoja programske opreme
Median $255K

Računovodja
$113K
Poslovni analitik
$67.6K
Analitik podatkov
$108K
Znanstvenik podatkov
$249K
Človeški viri
$113K
Oblikovalec izdelkov
$194K
Vodja projekta
$143K
Prodaja
$136K
Tehnični vodja programa
$340K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$111K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v DoubleVerify je Tehnični vodja programa at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $340,290. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v DoubleVerify je $142,722.

Ďalšie zdroje