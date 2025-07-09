Adresár Spoločností
DotPe
DotPe Platy

Platový rozsah DotPe sa pohybuje od $3,629 v celkovej kompenzácii ročne pre Operacije trženja na spodnom konci do $53,678 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov DotPe. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Operacije trženja
$3.6K
Vodja programa
$35.2K
Razvijalec programske opreme
$17.5K

Vodja razvoja programske opreme
$53.7K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at DotPe is Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $53,678. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DotPe is $26,348.

