Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Backend programski inženir Plače

Mediana Backend programski inženir nadomestila in United States pri Dotdash Meredith znaša skupaj $139K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dotdash Meredith. Nazadnje posodobljeno: 11/11/2025

Mediani paket
Dotdash Meredith
Software Engineer
New York, NY
Skupaj na leto
$139K
Raven
hidden
Osnovna plača
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9.4K
Leta v podjetju
0-1 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Dotdash Meredith?
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Backend programski inženir pri Dotdash Meredith in United States znaša letno skupno plačilo $164,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Dotdash Meredith za vlogo Backend programski inženir in United States je $144,400.

