Dotdash Meredith Programski inženir Plače v Greater Toronto Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Toronto Area pri Dotdash Meredith znaša skupaj CA$120K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dotdash Meredith. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Dotdash Meredith
Data Engineer
Toronto, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$120K
Raven
Software Engineer 2
Osnovna plača
CA$120K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Dotdash Meredith?
Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Dotdash Meredith in Greater Toronto Area znaša letno skupno plačilo CA$124,846. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Dotdash Meredith za vlogo Programski inženir in Greater Toronto Area je CA$115,889.

