Dotdash Meredith
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Canada

Dotdash Meredith Programski inženir Plače v Canada

Programski inženir nadomestilo in Canada pri Dotdash Meredith se giblje od CA$48.3K na year za Software Engineer 1 do CA$113K na year za Software Engineer 2. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$84.5K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dotdash Meredith. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer 1
(Začetna stopnja)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri Dotdash Meredith?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Dotdash Meredith in Canada znaša letno skupno plačilo CA$120,928. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Dotdash Meredith za vlogo Programski inženir in Canada je CA$84,541.

