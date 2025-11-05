Programski inženir nadomestilo in Canada pri Dotdash Meredith se giblje od CA$48.3K na year za Software Engineer 1 do CA$113K na year za Software Engineer 2. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$84.5K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dotdash Meredith. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
