Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Platy

Platový rozsah Dotdash Meredith sa pohybuje od $80,400 v celkovej kompenzácii ročne pre Analitik kibernetske varnosti na spodnom konci do $162,180 pre Oblikovalec izdelkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Dotdash Meredith. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $144K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Vodja izdelka
Median $145K
Trženje
$141K

Operacije trženja
$141K
Oblikovalec izdelkov
$162K
Vodja projekta
$126K
Analitik kibernetske varnosti
$80.4K
Vodja razvoja programske opreme
$123K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at Dotdash Meredith is Oblikovalec izdelkov at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,180. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dotdash Meredith is $140,700.

