dormakaba Platy

Platový rozsah dormakaba sa pohybuje od $18,526 v celkovej kompenzácii ročne pre Strojni inženir na spodnom konci do $170,056 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov dormakaba. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Strojni inženir
$18.5K
Informacijski tehnolog (IT)
$147K
Oblikovalec izdelkov
$70.4K

Razvijalec programske opreme
$89.4K
Vodja razvoja programske opreme
$170K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Le rôle le mieux payé signalé chez dormakaba est Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $170,056. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez dormakaba est de $89,367.

