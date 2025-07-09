Adresár Spoločností
Doodleblue Innovations
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Doodleblue Innovations Platy

Platový rozsah Doodleblue Innovations sa pohybuje od $8,194 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja izdelka na spodnom konci do $11,978 pre Razvijalec programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Doodleblue Innovations. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Vodja izdelka
$8.2K
Vodja projekta
$9.6K
Razvijalec programske opreme
$12K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Doodleblue Innovations je Razvijalec programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $11,978. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Doodleblue Innovations je $9,628.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Doodleblue Innovations

Súvisiace spoločnosti

  • Roblox
  • Stripe
  • Microsoft
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje