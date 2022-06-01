Imenik podjetij
Domino's Pizza
Domino's Pizza Plače

Plače Domino's Pizza se gibljejo od $4,244 skupnega letnega nadomestila za Računovodja na spodnjem koncu do $279,595 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Domino's Pizza. Zadnja posodobitev: 11/20/2025

Programski inženir
Median $100K

Full-Stack programski inženir

Služba za stranke
Median $31.2K
Računovodja
$4.2K

Poslovni analitik
$52.9K
Poslovni razvoj
$34.4K
Vodja podatkovne znanosti
$280K
Podatkovni znanstvenik
$68.6K
Finančni analitik
$15K
MEP inženir
$101K
Oblikovalec produktov
$22.3K
Vodja produktov
$110K
Prodaja
$31.1K
Vodja tehničnih programov
$184K
Tehnični pisec
$130K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Domino's Pizza je Vodja podatkovne znanosti at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $279,595. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Domino's Pizza je $60,760.

