Dollar Tree Platy

Platový rozsah Dollar Tree sa pohybuje od $59,700 v celkovej kompenzácii ročne pre Računovodja na spodnom konci do $211,050 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Dollar Tree. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Računovodja
$59.7K
Služba za stranke
$66.1K
Vodja izdelka
$211K

Kadrovik
$122K
Arhitekt rešitev
$204K
Tvegan kapitalist
$71K
Často kladené otázky

Rolul cel mai bine plătit raportat la Dollar Tree este Vodja izdelka at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $211,050. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Dollar Tree este $96,324.

