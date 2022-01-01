Adresár Spoločností
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Platy

Platový rozsah Dolby Laboratories sa pohybuje od $87,720 v celkovej kompenzácii ročne pre Človeški viri na spodnom konci do $537,300 pre Vodja poslovnih operacij na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Dolby Laboratories. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Raziskovalni znanstvenik

Vodja izdelka
P3 $208K
P4 $265K
Vodja poslovnih operacij
$537K

Razvoj poslovanja
$400K
Znanstvenik podatkov
$299K
Elektro inženir
$122K
Finančni analitik
$249K
Strojni inženir
$188K
Človeški viri
$87.7K
Informacijski tehnolog (IT)
$250K
Trženje
$292K
Operacije trženja
$381K
Oblikovalec izdelkov
$183K
Vodja projekta
$116K
Prodaja
$151K
Prodajni inženir
$208K
Arhitekt rešitev
$138K
Tehnični vodja programa
$152K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Dolby Laboratories podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

