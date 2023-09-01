Adresár Spoločností
Dojo
Dojo Platy

Platový rozsah Dojo sa pohybuje od $66,060 v celkovej kompenzácii ročne pre Informacijski tehnolog (IT) na spodnom konci do $154,726 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Dojo. Naposledy aktualizované: 8/17/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $129K

Polno-stack programski inženir

Vodja razvoja programske opreme
Median $155K
Znanstvenik podatkov
$89.8K

Informacijski tehnolog (IT)
$66.1K
Oblikovalec izdelkov
$107K
Vodja izdelka
$117K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Dojo je Vodja razvoja programske opreme s ročnou celkovou kompenzáciou $154,726. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Dojo je $111,917.

Ďalšie zdroje