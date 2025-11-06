Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Oslo Region pri DNV znaša skupaj NOK 676K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete DNV. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Skupaj na leto
NOK 676K
Raven
L1
Osnovna plača
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
1 Leto
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri DNV in Greater Oslo Region znaša letno skupno plačilo NOK 902,220. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri DNV za vlogo Programski inženir in Greater Oslo Region je NOK 675,840.

