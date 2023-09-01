dmarcian Plače

Plače dmarcian se gibljejo od $125,625 skupnega letnega nadomestila za Vodja projektov na spodnjem koncu do $134,640 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri dmarcian . Zadnja posodobitev: 11/19/2025