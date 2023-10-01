dLocal Plače

Plače dLocal se gibljejo od $16,838 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $103,478 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri dLocal . Zadnja posodobitev: 11/19/2025