Diversified Insurance Podatkovni analitik Plače

Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in United States pri Diversified Insurance se giblje od $48.4K do $70.2K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Diversified Insurance. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$54.9K - $63.7K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$48.4K$54.9K$63.7K$70.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Diversified Insurance?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Diversified Insurance in United States znaša letno skupno plačilo $70,210. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Diversified Insurance za vlogo Podatkovni analitik in United States je $48,380.

